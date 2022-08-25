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Gündem İstanbul'da yağmur trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 56
Gündem

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 56

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası D 100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 19:18:00 -
İstanbul'da yağmur trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.

Gün boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

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