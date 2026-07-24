  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor" 'Hazine yardımı' önerisi Kılıçdaroğlu cephesini kızdırdı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti! Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İsrailli Bakan'ın kalleşliğine Türkiye'den jet hızında tepki Fatma Soydaş tutuklandı
Yerel İstanbul’da yağmur sevinci
Yerel

İstanbul’da yağmur sevinci

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da yağmur sevinci

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur kenti serinletti. Beyoğlu'nun Karaköy ve Taksim bölgelerinde etkisini gösteren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur; Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çok sayıda ilçede etkili oldu. Yağmur kenti serinletti. Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın gün içerisinde ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’da 39 kaçak göçmenle 4 insan kaçakçısı yakalandı
İstanbul’da 39 kaçak göçmenle 4 insan kaçakçısı yakalandı

Gündem

İstanbul’da 39 kaçak göçmenle 4 insan kaçakçısı yakalandı

Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı

Aktüel

Uyuşturucu firarisi polisten kaçamadı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'u fırtına vurdu!
İstanbul'u fırtına vurdu!

Yerel

İstanbul'u fırtına vurdu!

İstanbul'un bulut örtüsü hızlı çekimle görüntülendi
İstanbul'un bulut örtüsü hızlı çekimle görüntülendi

Aktüel

İstanbul'un bulut örtüsü hızlı çekimle görüntülendi

İstanbul'un 3 ilçesinde yarın denize girişler yasaklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde yarın denize girişler yasaklandı

Gündem

İstanbul'un 3 ilçesinde yarın denize girişler yasaklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23