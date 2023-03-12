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Yaşam İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
Yaşam

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 07:59:00 -
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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