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Yerel İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Yerel

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 07:18:00 -
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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