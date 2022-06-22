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Yerel İstanbul'da uyuşturucuya geçit yok! 30 kişi tutuklandı
Yerel

İstanbul'da uyuşturucuya geçit yok! 30 kişi tutuklandı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcıların yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 21:16:00 - 2022-06-22 22:37:46
İstanbul'da uyuşturucuya geçit yok! 30 kişi tutuklandı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu kapsamında ‘Torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 Haziran Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

30 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında belirtilen adreslerde 32 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Her İle bir İstanbul Emniyet Müdürü gerekli. İstanbul Emniyet Müdürü Yerli ve Milli Türk Halkının Gönlündesin..Sabır Savaş Adım Müslüman..
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