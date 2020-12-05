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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:51:28 -
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 1 Aralık'ta Sarıyer merkezli 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden 27'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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