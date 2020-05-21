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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:22:12 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlanakapı, Nişanca ve Topkapı mahallelerinde yabancılar tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 17 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriyeli Yasir H, İranlı Bahador T, Mahyar N. ve Omid E. ile Özbekistanlı Gülbahar K, Erkanova M. ve İslam T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 277 gram metamfetamin, 207 gram esrar, 327 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 7 mermi ve 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 620 lira, 124 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasir H, Bahador T, Mahyar N, Omid E. ve Gülbahar K. tutuklanırken, Erkanova M. adli kontrol şartıyla, İslam T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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