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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucuyu iftar vaktinde sattıkları belirlendi

2020-04-29 10:57:15 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda iftar saatlerinde bir araçta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, plakasını belirleyerek fiziki takibe aldıkları otomobili Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir sokakta durdurdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Onurcan A. ile Cemal Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 22 gram bonzai, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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