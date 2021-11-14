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Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Hoparlörün içerisine gizlenmiş halde bulundu!
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Hoparlörün içerisine gizlenmiş halde bulundu!

İstanbul'da hoparlörün içerisine gizlenmiş halde 2 bin 570 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde satma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:01:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Hoparlörün içerisine gizlenmiş halde bulundu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyon ile uyuşturucu maddeyi İstanbul’da satma hazırlığında bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Şüphelinin üzerinde bulunan hoparlörün içerisine gizlenmiş 2 bin 570 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu İ.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Operasyon için harekete geçen JASAT ekipleri, şüpheli İ.G.'nin Fatih’te bindiği taksiyi Silivri’ye doğru takip etmeye başladı. Takip esnasında taksinin beklenmedik şekilde Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptığı görüldü. JASAT ekipleri takip edilmemek için farklı güzergahları kullandığı değerlendirilen İ.G.'nin takibini bırakmadı. Şüpheli şahsı Şişli’de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip etti. Taksiden indikten sonra sokağa girip yürümeye başlayan İ.G., kıskıvrak yakalandı.

2 bin 570 adet ecstasy hap piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Şüpheli İ.G.'nin üzerinde yapılan aramada; seyyar hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan 2 bin 570 adet ecstasy hap, JASAT ekiplerinin dikkati sayesinde piyasaya sürülemeden ele geçirildi. JASAT ekiplerince gözaltına alınan İ.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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