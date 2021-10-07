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Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:29:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 3-4 Ekim'de Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram bonzai, 154 gram esrar, 89 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 303 uyuşturucu hap ile hassas terazi, 5 cep telefonu, 2 sahte kimlik, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 14 bin 710 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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