  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 506 kilogram ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 506 kilogram ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-15 19:19:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 506 kilogram ele geçirildi

İstanbul'un Beykoz ve Çatalca ilçelerinde düzenlenen operasyonda 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Beykoz ve Çatalca'da operasyon yaptı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramada 104,5 kilogram kristal halde ve 401,5 kilogram likit halde olmak üzere toplam 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu ele geçirildi!
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu ele geçirildi!

Yerel

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu ele geçirildi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı

Yerel

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı

Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı
Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Yerel

Polisleri bile şoke etti! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İzmir’de uyuşturucu operasyonu!
İzmir’de uyuşturucu operasyonu!

Yerel

İzmir’de uyuşturucu operasyonu!

İran’dan gönderilen uyuşturucu Gümrük Muhafaza’ya takıldı!
İran’dan gönderilen uyuşturucu Gümrük Muhafaza’ya takıldı!

Aktüel

İran’dan gönderilen uyuşturucu Gümrük Muhafaza’ya takıldı!

Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Yerel

Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23