İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 506 kilogram ele geçirildi
İstanbul'un Beykoz ve Çatalca ilçelerinde düzenlenen operasyonda 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Beykoz ve Çatalca'da operasyon yaptı.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramada 104,5 kilogram kristal halde ve 401,5 kilogram likit halde olmak üzere toplam 506 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.