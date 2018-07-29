İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve E.C. isimli şahısların Pendik ve Kartal ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda şüphelilerin satış için harekete geçtiğini belirledi. Zanlılara ait Şile ve Kartal’da bulunan 6 ev ve 2 iş yerine Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği 'Vadi' ile birlikte baskın düzenledi.

Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ile tabancalara ait çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi.

ARAÇTA KOKAİN BULUNDU

Evlerini aradıkları şahıslardan şüpheli M.K.’nın kiralık otomobil kullandığını tespit eden jandarma, otomobilde de detaylı arama gerçekleştirdi. Şüphelilerin yakalanmamak için araçta sakladıkları yer şaşırtıcıydı. Araçta arama yapan ekipler, küçük paketler halindeki kokainleri bu kez de aracın vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş vaziyette buldu.

Bu şekilde, jandarma ekiplerinin takibinden kurtulacaklarını zanneden şüphelilerin gizli bölmeleri de onları yakalanmaktan kurtaramadı.

M.K ve E.C. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekipler de uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalarını sürdürüyor.