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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt'ta yaptığı operasyonda 172 kilogram eroin ele geçirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  A.Y.'nin yüksek miktarda uyuşturucu maddeye maruz kalarak fenalaştıktan sonra hastanede tedavi gördüğü bilgisini aldı. Araştırma başlatan jandarma ekipleri,  A.Y. ve arkadaşı R.U.'nun uyuşturucu madde imali ile uğraştıklarından şüphelendi. Araştırmalarını derinleştiren jandarma, şüphelilerin Büyükçekmece'de bir ithalat ihracat şirketi olduğunu belirledi. Şirketin faaliyeti konusunda  yaklaşık 10 ay süren araştırma yapan ekipler  A.Y. adına kayıtlı bir otomobilin şirkete gün içerisinde belirli saatlerde giriş çıkış yaptığı belirledi. Jandarma şirketin uyuşturucuyu yurtdışına kaçırmak için paravan olarak kullanıldığını tespit etti.

UYUŞTURUCUYU AVCI BULDU

Jandarma, şirketin son bir yıl içerisinde Polonya'ya 4 kez oto yedek parçası ihraç ettiği ve hâlihazırda yeni bir sevkiyatın gümrük işlemlerini yaptıklarını belirledi. İhraç edilecek yedek oto parçalarının bir lojistik firmasına teslim edildiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yükleme işlemini erteletti. İhraç edilecek olan malların bulunduğu Esenyurt'taki antrepoya baskın düzenleyen jandarma ekiplerine dedektör köpek Avcı da destek verdi. Burada yapılan aramada Avcı'nın ambalajlı hava filtrelerine tepki vermesi üzerine 120 hava filtresi ile 36 aktif karbon filtresi ekipler tarafından tek tek incelemeye alındı. Filtrelerin dışından tespit edilemeyecek şekilde iç kısmına kömür parçalarının döküldüğü ve kömürlerin içine vakumlanmış poşetler içerisinde eroinin zulalandığı tespit edildi. Aramalarda 172 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler evlerinde yakalandı. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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