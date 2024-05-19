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Yerel İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Yerel

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 13:51:56 - 2024-05-19 13:51:56
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da iki ilde geçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da polis ekipleri tarafından Beykoz ve Kağıthane merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 25 bin 200 lira para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde Beykoz ve Kağıthane ilçeleri merkezli olmak üzere 29 torbacı tespit edildi. Ekipler, uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 şahısla beraber toplam 41 şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, 17 Mayıs tarihi saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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