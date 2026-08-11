İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 20 adrese baskın yapıldı, gözaltılar var

İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya uyuşturucu madde kullanmak" ve "silah ticareti" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

20 ADRESTE ARAMA YAPILDI

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda yeni suç delillerine ulaşıldığı ve yeni şüpheliler tespit edildiği belirtildi.

Elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Şüphelilere ait; Beykoz’da 15, Üsküdar’da 2, Çekmeköy’de 1, Esenyurt’ta 1 ve Bahçelievler’de 1 olmak üzere toplam 20 adreste; “silah ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçları kapsamında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Şüpheliler hakkındaki adli işlemler ile soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” denildi.