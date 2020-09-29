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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

7 ilçede hava destekli operasyon yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:06:35 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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