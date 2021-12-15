İstanbul'da utandıran görüntü! "Yürüyen otobüsleri çekeceğiz"

Seçim döneminde 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da AK Parti döneminden kalan düzen dağıldı.

Mega kentte tramvaylar raydan çıkarken İETT otobüsleri ve metrobüsler de yolda kalıyor.

Zaman zaman bozulan İETT otobüslerini itmek zorunda kalan İstanbullular; Ekrem İmamoğlu ve ekibine adeta isyan ediyor.

"Yürüyen otobüsleri çekeceğiz"

Bugün yolda kalan üçüncü İETT otobüsünü gördüğünü kaydeden bir taksi sürücüsü tepkisini "Artık bundan sonra bozulanları değil, ayakta kalan, sağlam, yürüyen otobüsleri çekeceğiz." sözleriyle gösterdi.

İşte taksicinin o açıklaması:

"Bugün gördüğüm üçüncü bozulan İETT aracı. Bir tane sabah Derbent'te vardı Sarıyer istikametinde ondan sonra ikincisi TEM'de Okmeydanı viyadüğüne gelmeden sağdaydı, Hasdal - Okmeydanı istikametinde. Şu anda Ayazağa'ndan Maslak'a çıkışta. Artık bundan sonra bozulanları değil, ayakta kalan, sağlam, yürüyen otobüsleri çekeceğiz."