  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da utandıran görüntü! "Yürüyen otobüsleri çekeceğiz"
Gündem

İstanbul'da utandıran görüntü! "Yürüyen otobüsleri çekeceğiz"

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da tramvaylar raydan çıkarken İETT otobüsleri ve metrobüsler de yolda kalıyor. Bugün mega kent İstanbul için utandıran görüntüyü kaydeden taksici, tepkisini "Artık bundan sonra bozulanları değil, ayakta kalan, sağlam, yürüyen otobüsleri çekeceğiz." sözleriyle gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:25:00 -

Seçim döneminde 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da AK Parti döneminden kalan düzen dağıldı.

Mega kentte tramvaylar raydan çıkarken İETT otobüsleri ve metrobüsler de yolda kalıyor.

Zaman zaman bozulan İETT otobüslerini itmek zorunda kalan İstanbullular; Ekrem İmamoğlu ve ekibine adeta isyan ediyor.

"Yürüyen otobüsleri çekeceğiz"

Bugün yolda kalan üçüncü İETT otobüsünü gördüğünü kaydeden bir taksi sürücüsü tepkisini "Artık bundan sonra bozulanları değil, ayakta kalan, sağlam, yürüyen otobüsleri çekeceğiz." sözleriyle gösterdi.

İşte taksicinin o açıklaması:

"Bugün gördüğüm üçüncü bozulan İETT aracı. Bir tane sabah Derbent'te vardı Sarıyer istikametinde ondan sonra ikincisi TEM'de Okmeydanı viyadüğüne gelmeden sağdaydı, Hasdal - Okmeydanı istikametinde. Şu anda Ayazağa'ndan Maslak'a çıkışta. Artık bundan sonra bozulanları değil, ayakta kalan, sağlam, yürüyen otobüsleri çekeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay