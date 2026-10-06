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Yerel İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 95 şüpheli gözaltında
Yerel

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 95 şüpheli gözaltında

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İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 95 şüpheli gözaltında

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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