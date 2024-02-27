İstanbul’da ulaşım felç, millet öfkeli

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği dün bir kez daha kendini gösterdi. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro binlerce vatandaşı mağdur etti. Davutpaşa Metro İstasyonu’ndan çıkmaya çalışanlar, yürüyen merdiven birden ters gitmeye başlayınca hareket edemediler. İstasyondan çıkmayı başaranlar ise otobüs duraklarına akın ettiler. Toplu taşıma sistemini dumura uğratan İmamoğlu’na öfke yağdırarak, kurtulmanın vaktinin geldiğini hatta geçtiğini dile getirdiler. İBB adayı Murat Kurum da, “31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, çile bitecek” dedi. CHP’li yönetimin ulaşım rezaletini akit’e değerlendiren gazeteci-yazar Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “İstanbul’da bir yerden bir yere ulaşmak artık mümkün değil. Bunun sorumlusu İmamoğlu’dur. Yanan otobüsler, arıza yapan tramvaylar ve metrolar ortada. İmamoğlu’nun 2019’da vaatleri arasında konforlu, huzurlu, güvenli ve dakik ulaşım, trafikte geçirilen zamanı aşağı çekmek vardı. Hepsi yalan oldu. Yine vaatlerde bulunuyor. Yani başta bulunan birinin seçimlere giderken taahhütlerde bulunması paradokstur. Kendisine teslim edilene sahip çıkamamış birine İstanbullular nasıl güvensinler? Daha evvel terör örgütü üyeleri otobüsleri molotofla yakıyorlardı. İETT büyük zararlarla karşı karşıya kalıyordu. Hazindir ki İmamoğlu’nun ihmalleri daha büyük zararlara yol açtı. İstanbul’u her alanda geri götürmüştür. Bunlar, İstanbul’un yiyicileri. Ortada hizmet yok. Bu arızalar ve sıkıntılar inşallah 31 Mart’ta bitecektir.” Araştırmacı Mustafa Albayrak da şunları dile getirdi: “İstanbul’da metro arızası olması şaşırtmadı. Bozulan metrolar, otobüsler rutin hâle geldi. Burada sorumlu İmamoğlu ve ehliyetsiz ekibidir. 2019’da ‘Liyakatli firmalara görev vereceğim’ diyen İmamoğlu, yakınlarını zengin etti. Kendine kariyer planı yapmaya, yıkama yağlama çeken medyayı yemledi. Olan da 16 milyona oldu. İnşallah bu çile bitecek. 31 Mart seçimlerine ramak kaldı. Ehliyetsiz, liyakatsiz yönetim sandığa gömülecek. İstanbul, 1 Nisan’da yeni yönetime ‘merhaba’ diyecek. Yolda kalan otobüsler ve metrolar dönemi kapanacak.”

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