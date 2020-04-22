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Yerel

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı! Yaralılar var

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde raydan çıkan tramvay halk otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının son zamanlarda kazaya daha fazla karışması da gözlerden kaçmıyor.

2020-04-22 12:11:00 - 2020-04-22 12:37:16
İstanbul'da tramvay otobüse çarptı! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. Freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.

2 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

Kazalarda dikkat çeken artış

Son 1 yıldır İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan kazalarda gözle görülür bir artış yaşandı. Başta metrobüs kazaları olmak üzere birçok toplu ulaşım hattında defalarca kaza yaşandı. Vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan kazaların da meydana geldiği son bir yılda neredeyse her gün bir kaza yaşanıyor. İBB idaresinin CHP'ye geçmesiyle birlikte ulaşım aksamaları ve kazalardaki söz konusu artış kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

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Yorumlar

dr gökhan çelik kvc

kayakçıdan önce bu metrobüs kazaları olmuyordu
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LEVENT

ekrem KALİTELİ ŞÖFÖRLERİ KOVDU OLACAĞI BU ekrem HAKKATTENDE İSTANBULLUYU KUÇAKLIYOY eko istanbulluyu öpmeye devam öp öp öp
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