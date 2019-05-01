İstanbul'da tramvay kazası! Sürücü yaralandı İstanbul Güngören'de tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralanırken, seferlerde kısa süreli aksama meydana geldi.

Güngören'de tramvayın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Duvarla tramvay arasında sıkıştı Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 34 DG 0463 plakalı motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mihyettin Baltaye'ye, Bağcılar yönüne giden tramvay çarptı. Duvarla tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Baltaye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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