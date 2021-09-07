İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının da yola çıkmasıyla erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Kentte saat 08.20 itibariyle yoğunluk yüzde 60'a yükseldi.
Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle D-100 karayolu Edirne yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İBB trafik haritasına göre saat 08.20 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda ise trafik yer yer durma noktasına geldi.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.