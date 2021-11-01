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Yerel İstanbul'da trafik kilit
Yerel

İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmurla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula gidenler, servis, toplu taşıma ve kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 10:11:00 -
İstanbul'da trafik kilit

Haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Kadıköy D-100 Karayolunda her  istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.45 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

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