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Aktüel

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:57:40 -
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düğün eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Bakırköy'de düğün eğlencesindeki bazı araç sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 AEB 35 plakalı araç sürücüsü D.C.S. ve 34 VA 5313 plakalı araç sürücüsü Y.E.G'yi yakalandı.

Sürücülere driftten 6 bin 141'er lira ve muayenesiz araç kullanmaktan 288'er lira olmak üzere toplam 6 bin 429'ar lira ceza uygulandı.

Ayrıca 2 sürücünün de sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

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