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Sosyal Medya İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı
Sosyal Medya

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 09:52:00 -

Sabah saatlerinde okul ve işe gitmek için metrobüsle yola çıkan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolda kaldı.

İstanbullunun ulaşımda yaşanan sıkıntılarının yerini çözümler değil yeni sorunlar alıyor...

Megakent'in hemen her noktasında araç trafiği vatandaşları çileden çıkarıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla gündem oluyor.

Toplu taşımada arızalara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor.


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Metrobüs yolda kaldı

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yine yolda kaldı.

Bu kez metrobüs arızasının adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

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