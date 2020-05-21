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İstanbul’da toplu taşıma araçları ve ticari taksilere korona virüs denetimi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında trafik ekiplerince kurulan uygulama noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksiler denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:40:05 -
İstanbul’da toplu taşıma araçları ve ticari taksilere korona virüs denetimi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında trafik ekiplerince kurulan uygulama noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksiler denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler ise cezadan kaçamadı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliği koordinasyonunda toplu taşıma araçları ve ticari taksiler denetlendi. Trafik ekiplerince Millet Caddesi’ne kurulan denetim noktasında yapılan uygulamada toplu taşıma araçlarının taşıdığı yolcu sayısına bakıldı. Yarı kapasiteyle yolcu taşınması kuralına uymayan toplu taşıma araçlarına ceza kesildi. Ticari taksilerde en fazla 3 kişi, minibüslerde ise ayakta yolcu taşınmamasına dikkat edildi. Alınması gereken tedbirleri aracında uygulamayan sürücülere 890 TL ile 3 bin 180 TL arasında idari para cezası uygulandı.


Fazla yolcu taşıdığı için ceza yiyen dolmuş taksi sürücüsü Yaşar Kavuk, “5 kişi dendi. 5 kişi aldık. Benimle beraber 5 kişi olacağını söylüyorlar” diyerek kendini savundu.


Aracını dezenfekte ettirdiğine ilişkin belge taşıması gerektiğini bilmediğini söyleyen taksi sürücü Erdal Yamaç, “Ben hiç böyle bir şey duymadım. Bin tane taksici geçsin, bir tanesinde olsun. Haklısın. Aracım yıkanmış, temiz. Dezenfektanım var. Oto yıkamada dezenfekte ettiriyoruz” diye konuştu.


Öte yandan trafik yönünden belgeleri eksik olan bir taksi şoförünün de aracı bağlandı.

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