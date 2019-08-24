0553 313 94 23

İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı? TOKİ satış başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ’nin yatay mimariyi esas alarak yapımına başlandığı 50 Bin Yeni Sosyal Konut projemize gelen yoğun ilgi ve talep söz konusu. Peki TOKİ çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor mu? İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:36
İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı? TOKİ satış başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ’nin yatay mimariyi esas alarak yapımına başlandığı 50 Bin Yeni Sosyal Konut projemize gelen yoğun ilgi ve talep söz konusu. Peki TOKİ çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor mu? İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 48 ilde 11 bin 255 konutu 'açık satış' yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatı 50 bin ila 305 bin lira arasında değişen konutlar için 120 aya kadar vade uygulanıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe çeviriyor; önceki satışlardan elinde kalan konutları çekilişsiz kurasız satıyor. Ankara'dan İstanbul'a, Mardin'den Adana'ya kadar 48 ilde yaklaşık 11 bin 255 konut satışa çıkarılırken, bunlardan bin 300'ü 12 ildeki alt gelir grubuna hitap ediyor. Para dergisinin haberine göre; TOKİ, 50 bin ila 305 bin lira arasında fiyatlarla sattığı konutlara 120 ay vade uyguluyor. Tüm bu konutlar kurasız ve ön şart aranmaksızın, başvuru önceliğine göre satılıyor. Bu şekilde yapılan satışlarda, konut alıcıları, ilgili banka şubelerine seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak, gayrimenkul sözleşmesi imzalıyor. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek, kalan tutar taksitlendiriliyor. Örneğin, İstanbul Halkalı'da 500, Ankara'da 470 TL taksitle ev alma fırsatı doğuyor. Konut satın alacakların kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ'den alınmış bir gayrimenkule sahip olmama şartı bulunmuyor. Alıcının nüfus cüzdanı örneği, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları, satın alma işlemlerinin vekaleten yapılması halinde satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren noter tasdikli vekaletname isteniyor.

TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut ihalesi yapıldı mı?

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi

İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası olur mu?

TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay?

İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım

İkametgahı TOKİ’den aldığım eve gösterip aldığım konutu kiraya verebilir miyim?

TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:36
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Adana
  4. İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı?
  5. TOKİ çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor mu?
  6. toki satışları
  7. toki kurasız çekilişsiz satışları
  8. toki başvuru formu
  9. toki kura çekilişleri
  10. toki ihale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu
    1. Adrenalin doğa sporlarının başkenti..
    2. Emeklilere eşit aylık geliyor!
    3. Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li..
    4. Endonezya'da firariler kendi..
    5. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    6. Oyun guruplarının tamiri yapıldı
    7. Hong Kong’da 45 kilometrelik insan..
    8. Polise havai fişekle saldıranlara ev..
    9. Servis şoförleri ile toplantı yapıldı
    10. (Özel) Kartal’da camilere dadanan..
    11. Kuzey Kore birden fazla füze..
    12. Türbede çamaşır sergisi
    13. Kış çalışmaları erken başladı
    14. MSB:"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos..
    15. Balık Pulu hastalarına müjde
    16. MSB: "Irak kuzeyinde bulunan..
    17. Fatih’te alkollü servis minibüsü..
    18. Hatay’da salça sezonu açıldı
    19. Kartal’da çocuklar için masal tadında..
    20. Düğünde ‘çok oynadınız’ kavgası sokağa..
    21. Meyveli ağacın çiçek açması şaşırttı
    22. Samsun'daki sağanak
    23. Başkentte el sanatları şöleni
    24. Aydın’da 9 metre 17 santim uzunluğunda..
    25. Kim Jong'dan korkutan hamle! Aynı anda..
    26. MSB açıkladı: Pençe 3 Harekatı başladı
    27. MSB: "Pençe-3, hudut güvenliğini..
    28. Terme’de taşkın seferberliği
    29. Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin..
    30. İzmir'de belediye başkanının makam..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...