İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı? TOKİ satış başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ’nin yatay mimariyi esas alarak yapımına başlandığı 50 Bin Yeni Sosyal Konut projemize gelen yoğun ilgi ve talep söz konusu. Peki TOKİ çekilişsiz kurasız konut satışı yapıyor mu? İstanbul'da TOKİ’nin kurasız satışları var mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 48 ilde 11 bin 255 konutu 'açık satış' yöntemiyle satışa çıkardı. Fiyatı 50 bin ila 305 bin lira arasında değişen konutlar için 120 aya kadar vade uygulanıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe çeviriyor; önceki satışlardan elinde kalan konutları çekilişsiz kurasız satıyor. Ankara'dan İstanbul'a, Mardin'den Adana'ya kadar 48 ilde yaklaşık 11 bin 255 konut satışa çıkarılırken, bunlardan bin 300'ü 12 ildeki alt gelir grubuna hitap ediyor. Para dergisinin haberine göre; TOKİ, 50 bin ila 305 bin lira arasında fiyatlarla sattığı konutlara 120 ay vade uyguluyor. Tüm bu konutlar kurasız ve ön şart aranmaksızın, başvuru önceliğine göre satılıyor. Bu şekilde yapılan satışlarda, konut alıcıları, ilgili banka şubelerine seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak, gayrimenkul sözleşmesi imzalıyor. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek, kalan tutar taksitlendiriliyor. Örneğin, İstanbul Halkalı'da 500, Ankara'da 470 TL taksitle ev alma fırsatı doğuyor. Konut satın alacakların kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce TOKİ'den alınmış bir gayrimenkule sahip olmama şartı bulunmuyor. Alıcının nüfus cüzdanı örneği, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları, satın alma işlemlerinin vekaleten yapılması halinde satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren noter tasdikli vekaletname isteniyor.

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