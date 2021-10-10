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Yerel İstanbul'da TIR kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

İstanbul'da TIR kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da TIR’la çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 08:31:00 -
İstanbul'da TIR kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haramidere bağlantı yolunda Avcılar istikametinde seyir halinde olan 34 ACE 696 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yapan otomobili sıkıştırdığı iddia edilen 07 ANR 632 plakalı otomobilin sürücüsü ile TIR şoförü gözaltına alındı.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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