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İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boğazını kestiler

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 tinerci, zorla almaya çalıştıkları genç polis memurunu, kırık şişe parçasıyla boynundan ağır yaraladı.

16 Aralık 2018 Pazar 10:58
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boğazını kestiler

İstanbul'da, 3 tinercinin kırık şişeli saldırısına uğrayan polis memuru boynundan yaralandı. Doğum gününü kutladıkları kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada memura saldıran 3 tinerci gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Faruk Ağır (25), önceki akşam doğum günü olan kız arkadaşı A.T ile Beşiktaş'ta buluştu. Ağır, kutlamanın ardından gece 02.30 sıralarında Sinan Paşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde kız arkadaşıyla yürümeye başladı. Ekmek arası köfte alan genç polis ve kız arkadaşının önü bir kişi tarafından kesildi. Ağır'ın elindeki ekmek arası köfteyi zorla alan kişi, saldırgan bir tavırla para da istedi. Polisin tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Polisin müdahale etmek istemesi üzerine de şüpheli kaçarak uzaklaştı.

Boynunu kesti

Kısa bir süre sonra polis memuru Ağır'ın kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada, aralarında kendisinden para isteyen kişinin de bulunduğu 3 kişi, ellerindeki kırık şişe parçalarıyla saldırdı. Saldırganlardan biri, polis memurunun boynunu kırık şişe camıyla kesti. Genç polis boynunda oluşan derin kesi nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 3 kişi kaçtı. Polis memuru Ağır, Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alınırken, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinden saldırgan 3 kişinin kimliği belirlendi. 3 kişinin bölgede tiner kullanan madde bağımlısı kişiler olduğu kaydedildi. Yapılan araştırmada, polis memuruna ilk saldıran kişinin Serdar D. olduğu, yanındaki kişilerin de A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğu belirtildi. Polisin boynunu kesen kişinin de Veysi U. olduğu saptandı. Polis yaptığı operasyonla, kasten yaralamadan kaydı bulunan A.S, hırsızlıktan kaydı olan Serdar D. ve hırsızlık ve yankesicilikten kaydı buluna Veysi U.'yu gözaltına aldı.

Hastanede ameliyat olan polis memurunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(SABAH)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:58
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. tinerci dehşeti
  4. tinerci saldırısı
  5. Polis memuru Ahmet Faruk Ağır
  6. boynunu kestiler

YORUM YAZ

  • ütüütü29 dk önce
    ya ibretlik işte. kanun koruyucu bu adamları biliyor ama salıyor o da kanun koruyucuyu öldürmek için saldırıyor. tamam da sade vatandaş napsın sayın pek yetkili baylar. diyeceğiniz gece dolaşma. kardeşim otobüs yoculuğu var uçak inişi var. millet keyfinden sokaklarda değil. hem ne farkı var o zaman teksastan buraların.... vay babam vay ist.un göbeği...
  • şenay doğantşenay doğant29 dk önce
    inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha allaha emanet olun
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 41 dk önce
    Bunları Devlet Ya Tedavi Ettirmeli, Yada Hapse Tıkmalıdır. İnsanların Canına Kast Ediyorlar.
  • Yusuf canYusuf can44 dk önce
    Bu şerefsizler in ...lmeli lazım,şimdi bazı insan musfettekerj diyecek insan hakları insan hakkı insanlar için içip,sicil onun bunun önünü kesmek için degil
  • OkkesOkkes46 dk önce
    Bunların topluma kazandırılması cok zorItlaf edilmeleri gerekir
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