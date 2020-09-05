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Aktüel İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
Aktüel

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 08:27:00 -
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü YPG / PYD'de faaliyet gösteren 8 Suriyeli'nin yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yaptığı istihbarat çalışması başlattı. .

Söz konusu soruşturma kapsamında 7 ilçeye eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, Suriye'den gelen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 silah, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel belge ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polis teşkilatındaki gözaltılarının devam ettiği, 2 kaçağın yakalanmaya çalışıldığı bildirildi.

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