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Aktüel

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye koluna operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye koluna yönelik operasyonda YPG üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:05:37 -
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye koluna operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye koluna yönelik operasyonda YPG üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPY’lilere yönelik operasyon düzenledi. Yedi ayrı ilçede 9 YPG üyesinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 4 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.


Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.


Polis, firari 5 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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