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Gündem İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:14:00 -
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında eğitim alan bir şüpheli ile sözde Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmasında faaliyet göstererek kırsal alana eleman aktardıkları, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.
Eyüpsultan'da bir marketin kundaklanması eylemini gerçekleştiren zanlıların da kimliklerini belirleyen ekipler, 10 ilçede 20, kent dışında ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

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