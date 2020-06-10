İstanbul'da terör örgütü PKK üyesi 4 kişi yakalandı
PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 4 kişi yakalandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.