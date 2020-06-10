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Aktüel

İstanbul'da terör örgütü PKK üyesi 4 kişi yakalandı

PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulundukları ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:56:19 -
İstanbul'da terör örgütü PKK üyesi 4 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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