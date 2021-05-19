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Gündem İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!
Gündem

İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 07:36:00 - 2021-05-19 07:37:20
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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