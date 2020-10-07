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Aktüel İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 20 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:21:00 -
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 24 şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan baskın ve aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman  ele geçirildi.

Şüphelilerin polisdeki işlemleri devam ediyor.
 

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