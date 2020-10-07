İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 20 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 24 şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan baskın ve aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Şüphelilerin polisdeki işlemleri devam ediyor.