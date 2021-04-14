  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Bu da NSU gibi olmasın! Almanya’da aşırı sağcı ‘S Grubu’nun davası başladı

Ekrem yeni uyandı: Kabine toplantısından sonra 'Toplu ulaşım' hamlesi!

Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk iftar ezanı

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

İngiltere'de Coronavirus vaka ve ölü sayıları düşüyor

Sözde kadın hakkı savunucuları Halk Tv'de buluştu: Pes dedirten gerekçe ile annelere sağlanan pandemi kolaylığını hedef aldılar!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs çıkışı! 'Katil olursun'

Fransa’da 3 genç, belgeselleriyle Müslüman azınlıkların hikayelerine kapı aralıyor

Canikli’den CHP’ye sert tepki: 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?
Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 07:26:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 10 ilçede 19 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Fırsat var' dedi ve tarih verdi

Altın yatırımcıları 15 Nisan Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Toplantısı'na kilitlenmişken uzman isimden dikkat çeken uyarılar ge..
Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı
Spor

Fatih Altaylı sert çıktı: Doktor raporu ile görevden alınmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GS TV ekranlarında futbolcuların hakemle mücadale etmediğini verilen kararlara karşı çıkmadığını..
Rusya'nın Türkiye kararı Rusları fena kızdırdı! Putin'e büyük şok
Gündem

Rusya'nın Türkiye kararı Rusları fena kızdırdı! Putin'e büyük şok

Rusya'nın koronavirüs bahanesiyle Türkiye'ye yönelik uçuşları kısıtlaması Türkiye tatili planlayan Rusları üzdü. Tatilciler, kararın geri al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay