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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:40:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 yabancı uyruklu örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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