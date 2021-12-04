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Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:14:00 -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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