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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 43 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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