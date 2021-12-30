İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Esenyurt İstiklal Mahallesi 2663 sokakta bulunan 800 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı fabrikanın 3. ve 4. katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikayı dört bir yandan müdahalede bulundu. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kısar sürede kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu Jamil Muhhamed isimli bir kişi iddiaya göre, 3. kattan beton zemine atladı. Yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Jamil Muhammed’in ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.