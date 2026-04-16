İstanbul'da tarihi PAB zirvesi! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dünyaya nizam çağrısı
Gündem

İstanbul'da tarihi PAB zirvesi! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dünyaya nizam çağrısı

Cem Kaya

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna düzenlenen yemek programında konuştu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dünya parlamenterlerine seslenen Kurtulmuş, küresel sistemin bütünüyle çürüdüğünü vurgulayarak yeni ve adil bir dünya düzeni için parlamentolara büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

İSTANBUL'da 'Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu Toplantısı' dolayısıyla düzenlenen yemek programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 152'ncisini gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı, gerçekten tarihi rekorlara şahit olmuştur. Bu toplantıda 800'ün üzerinde parlamenter, 80'e yakın meclis başkanı ve 152 heyet yer aldı. Toplam katılım sayısı ise 2 bin 400 civarındadır. Çok farklı komisyon ve genel kurul çalışmalarının yanı sıra, buraya katılan meclis başkanlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirerek çok sayıda müzakere yürüttük. Bu toplantı, hem zamanı hem de konusu itibarıyla fevkalade önemlidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca yaşadığımız en büyük türbülansların içerisinden geçiyoruz" dedi.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 'Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu Toplantısı' dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen yemek programında açıklamalarda bulundu.

 

'İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK TÜRBÜLANSLARIN İÇERİSİNDEN GEÇİYORUZ'

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın en güzel şehrinde, bu muhteşem sarayda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 152’ncisini gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı, gerçekten tarihi rekorlara şahit olmuştur. Bu toplantıda 800’ün üzerinde parlamenter, 80’e yakın meclis başkanı ve 152 heyet yer aldı. Toplam katılım sayısı ise 2 bin 400 civarındadır. Çok farklı komisyon ve genel kurul çalışmalarının yanı sıra, buraya katılan meclis başkanlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirerek çok sayıda müzakere yürüttük. Bu toplantı, hem zamanı hem de konusu itibarıyla fevkalade önemlidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca yaşadığımız en büyük türbülansların içerisinden geçiyoruz. Büyük kırılmaların ve büyük çatışmaların yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Denilebilir ki 'Dünyada var olan küresel sistem bütünüyle çürümüş vaziyettedir.' Dolayısıyla sistemdeki bu bozulmayı, kurumların ve kuralların işlevsiz hale gelmesini hep birlikte izliyor ve bunun için birtakım tedbirler ortaya koymaya gayret sarf ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu ve benzeri toplantılarla dünya, adil, hakkaniyetli ve insaflı yeni bir sisteme kavuşabilir. Bu süreçte parlamentolar öncülük yapabilir. Bu toplantı önemlidir. Aynı zamanda böylesine farklı bir dönemde, insanlık tarihinin içinden geçtiği bu zor süreçte bir araya gelen çok sayıda parlamenter, sadece kendi görüşlerini değil, ülkelerinin görüşlerini ve sahip oldukları öncelikleri de beraberinde getirmiştir. Burada müzakere etme imkanına hep birlikte kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

 

'TOPLANTININ ANA TEMASI GELECEK NESİLLER İÇİN UMUDU YEŞERTMEK'

Kurtulmuş, "Bu toplantının başka bir önemi ise; toplantının ana temasının tespit edilmesidir. Toplantının ana teması gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti tahkim etmektir. Umut, barış ve adalet bugün insanoğlunun en fazla ihtiyaç duyduğu temel hususlardır. Ümit ediyorum ki bu görüşmeler vasıtasıyla bundan sonraki kuşaklar için daha güzel bir dünyanın kurulması mümkün olur, hakkaniyetli, adaletli ve insan oluruna yaraşır bir dünyanın kurulması mümkün olur" dedi. (DHA)

ABD'den İran'a açık tehdit: Tetiğe basmaya hazırız! Pentagon'dan İran'a abluka ve bomba mesajı! Yanlış seçim yaparsanız altyapınız yerle bir olur!

Gündem

ABD'den İran'a açık tehdit: Tetiğe basmaya hazırız! Pentagon'dan İran'a abluka ve bomba mesajı! Yanlış seçim yaparsanız altyapınız yerle bir olur!

Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!

Ekonomi

Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!

Gençler 1 dakikada hatim indirdi! Hem duygulandıran hem gururlandıran görüntü

Gündem

Gençler 1 dakikada hatim indirdi! Hem duygulandıran hem gururlandıran görüntü

Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!"

Gündem

Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!"

CHANG

İNSANLIK TUFANDAN SONRA ANADOLUDAN ÇOĞALIP, DÜNYAYA DAĞILMIŞTIR. ANADOLU'DA ADİL, HAKKANİYETLİ VE İNSAFLI DÜZEN OLUŞTURUP, DÜNYAYA MODEL SUNABİLİRSİNİZ. BÖYLECE İNSANLIĞA, KÖK OLMA SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRMİŞ OLURSUNUZ.
