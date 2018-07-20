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İstanbul'da taksilere sıkı denetim!

İstanbul'da turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda taksilere yönelik denetim yapıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:25
İstanbul'da taksilere sıkı denetim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında daha önceden turistler tarafından yoğun şekilde şikayette bulunulan Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü ve Çemberlitaş civarında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. 

Ticari taksileri durdurarak, sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yapan ekipler, taksilerdeki turistlerle de konuşarak şikayetleri bulunup bulunmadığını sordu. 

Uygulamada 6 taksi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edilirken, bir taksiciye taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 17:25
  1. İstanbul
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