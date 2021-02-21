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Gündem İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı
Gündem

İstanbul’da taksiciye “yolu uzattın” tokadı

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı. Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 11:22:00 -

Dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın uçaktan inerek dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi. Adam taksiciye iddiaya göre eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini istedi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

Taksiciye küfür, tehdit ve tokatla saldırı

Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü. Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen adam, taksiciye hakaret ve küfürler etmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam taksiciye tokatla saldırdı. Tehditler savuran adam, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yorumlar

ümitt

hepsi değil ama çoğu taksici bunu yapıyor. Taksicilere eğitim ve sertifika verilmeli ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Başka türlü düzelmez Bir de sahibi dışında emekliler taksici ve servis şoförü olmamalıdır.
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