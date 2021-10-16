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Gündem İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor
Gündem

İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de taksicileri denetledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:10:00 -
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor

Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal ışıklar ve Göztepe 50. Yıl Parkı yakınında kurulan kontrol noktalarında, ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Trafik sigortası olmayan bir sürücünün aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

 

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