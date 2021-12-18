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Yerel İstanbul'da taksi denetimi: Cezadan kaçamadılar
Yerel

İstanbul'da taksi denetimi: Cezadan kaçamadılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:22:00 -
İstanbul'da taksi denetimi: Cezadan kaçamadılar

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekiplerce, emniyet kemeri, kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik kontrol de yapıldı.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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