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Gündem İstanbul'da tahminler değişti: Kar yağışı cuma sabahına kadar devam edecek
Gündem

İstanbul'da tahminler değişti: Kar yağışı cuma sabahına kadar devam edecek

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerde kar yağışının çarşamba günü İstanbul'u terk edeceği ifade edilmişti. Uzmanlar İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece, yarın ve cuma günü için de kar yağışı ihtimalinin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:06:00 -
İstanbul'da tahminler değişti: Kar yağışı cuma sabahına kadar devam edecek

Meteoroloji, kar yağışının İstanbul'u çarşamba günü terk edeceğini ifade etmişti. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili tahminlerde bir değişiklik olduğunu belirterek bu gece ve yarın sabah ile cuma sabahı bir kar yağışı ihtimalinin daha olduğunu söyledi.

Bünyamin Sürmeli'nin açıklaması şu şekilde;

"İstanbul'da deniz etkisi kar önümüzdeki saatlerde de gelmeye devam edecek. Öğlene kadar aralıklarla kar alacağız. Öğleden sonra deniz etkisi bozulmaya başlayacak, kar yağışını azalarak almaya başlayacağız. Öğleden sonra yavaş yavaş zayıflayacak ama bir değişiklik var. Çarşamba öğleden sonra devam ediyor, perşembeden sonra karla karışık yağmur diyorduk ama yarın sabah saatlerinde İstanbul tekrar kar alabilir.

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli

"Mart ayı için sürprizler olabilir"

Cuma sabahı da bir kar ihtimali daha çıktı. Cumadan cumaya bu sistem bir haftayı tamamlayacak. Bu havanın bir açıp bir kapaması ayrı bir sıkıntıyı, gece ayaz ve buzlanmayı getiriyor Marmara için. Mart ayı için sürprizler olabilir.

İstanbul'da kar etkili oluyor

İstanbul'da cumartesi akşamı başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının yanı sıra birçok noktada pus da etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş güzergahında trafik yoğunluğu görüldü.

Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına gelirken, Avrasya Tüneli'nin Yenikapı çıkışında trafik durdu. Bazı araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi. Buzlanma nedeniyle araçların yolda kalması da trafikte sıkışıklığa neden oldu.

Bakırköy'de ve Esenyurt'ta karla kaplanan ve görüş mesafesi azalan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler karla kaplanan park halindeki araçlarını temizlerken, çocuklar da sokak aralarında arkadaşları ve aileleriyle kar topu oynadı.

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Yorumlar

ömer

Başka yorumcu kalmadı bu adamın tahmini kaldı bu gitsin reklamlarda oynasın bıraksın hava tahminini!
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