Gündem İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da
İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

İstanbul'da yaşayanları yakından ilgilendiren su fiyatlarına ilişkin zam teklifi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı ilk oturumunda toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda, 2026 yılında uygulanacak hizmet bedelleri ile su satış ve atık su uzaklaştırma bedeli tarife teklifleri masaya yatırıldı.

Suya zam yapılmasını öngören bu kritik teklif, detaylı incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na gönderildi.

 

Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra teklifin, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek olan İSKİ Genel Kurulu oturumunda son kez görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.

Geçmişteki Zam Kararları Hatırlatıldı

Hatırlanacağı üzere, İBB Meclisi'nin 20 Kasım 2024 tarihli kararıyla İstanbul'da su fiyatlarına her ay düzenli olarak zam yapılıyordu. Bu artış, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması alınarak belirleniyordu.

Ayrıca, Meclis 14 Mayıs'ta aldığı ek bir kararla, TÜFE ve Yİ-ÜFE'ye ek olarak suya bir defaya mahsus yüzde 10 daha zam uygulamıştı.

