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İstanbul’da şüpheli korkunç ölüm! 2 çocuk annesi kadın yakılarak mı atıldı, intihar mı etti?

İstanbul’da 6’ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybeden kadının vücudunda yanıklar görüldü. Kadının intihar mı ettiği yoksa camdan mı atıldığı araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:18:00 -
İstanbul’da şüpheli korkunç ölüm! 2 çocuk annesi kadın yakılarak mı atıldı, intihar mı etti?

İstanbul Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6’ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar olan kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı.

Ayrıntılar Geliyor…

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