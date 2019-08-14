İstanbul'da Süper Kupa heyecanı başlıyor

44. UEFA Süper Kupa, İngiltere’nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında bugün İstanbul’da yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa’nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Ancak stadın ismi sponsor olduğu için UEFA kararıyla bu finalde Beşiktaş Park olarak anılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa’yı kazanmak için mücadele edecek. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber’den naklen yayınlanacak.

Liverpool 4, Chelsea 2. kez istiyor

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005’ten bu yana ilk kez İngiltere’ye gidecek. İstanbul’a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelen Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005’te kazanan, 1978 ve 1984’te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa maçına 4. kez çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998’de alan Chelsea, 2012 ve 2013’te sahadan mağlup ayrıldı. İki takım tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı. 3’ünü Chelsea, 2’sini Liverpool kazanırken, 5 maç berabere bitti. İki kulüp bugüne kadar 182 maç oynarken, 78, Chelsea 63 kez galip geldi, 41 maç berabere sona erdi.

1,9 milyar euroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında bugün İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar euroyu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euro, Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835,75 milyon euro oldu. Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea’nin, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante de 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.