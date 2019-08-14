0553 313 94 23

İstanbul'da Süper Kupa heyecanı başlıyor

İki İngiliz kulübü, Avrupa’nın en büyüğü olmak için İstanbul’da sahne alıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool ile Avrupa Ligi’ni müzesine götü...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:06
İstanbul'da Süper Kupa heyecanı başlıyor

44. UEFA Süper Kupa, İngiltere’nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında bugün İstanbul’da yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa’nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Ancak stadın ismi sponsor olduğu için UEFA kararıyla bu finalde Beşiktaş Park olarak anılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa’yı kazanmak için mücadele edecek. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber’den naklen yayınlanacak.

Liverpool 4, Chelsea 2. kez istiyor

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005’ten bu yana ilk kez İngiltere’ye gidecek. İstanbul’a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelen Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005’te kazanan, 1978 ve 1984’te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa maçına 4. kez çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998’de alan Chelsea, 2012 ve 2013’te sahadan mağlup ayrıldı. İki takım tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı. 3’ünü Chelsea, 2’sini Liverpool kazanırken, 5 maç berabere bitti. İki kulüp bugüne kadar 182 maç oynarken, 78, Chelsea 63 kez galip geldi, 41 maç berabere sona erdi.

1,9 milyar euroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında bugün İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar euroyu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euro, Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835,75 milyon euro oldu. Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea’nin, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante de 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.


(Yeni Şafak)
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:06
  1. İstanbul
  2. Avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
    1. Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2..
    2. Karaciğer kanserini yapay zekâ tedavi..
    3. İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı..
    4. Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı..
    5. Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje
    6. ABD'den yeni hava savunma sistemi..
    7. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi..
    8. "Lig yarışında kendimize en iyi..
    9. Bu mama bebeklerin damaklarını..
    10. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    11. Bayramın son gününde İstanbullular..
    12. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    13. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    14. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    15. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    16. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    17. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    18. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    19. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    20. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    21. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    22. Monaco'dan forvet transferi
    23. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    24. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    25. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    26. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    27. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    28. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    29. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    30. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi