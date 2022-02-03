İstanbul'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Şubat 2022 su kesintisi olan ilçeler hangileri?
Bahçelievler sular saat kaçta gelecek? İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? Bağcılar sular kaçta gelir 3 Şubat | Küçükçekmece saat kaçta sular gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple hangi ilçelerde su kesintilerinin olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? 3 Şubat 2022 su kesintisi olan ilçeler hangileri?
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Çobançeşme Mah,Zafer Mah,Soğanlı Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Mahmutbey Mah,Yıldıztepe Mah,Hürriyet Mah,15 Temmuz Mah,Barbaros Mah,Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 04.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.